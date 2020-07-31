31.07.2020 13:21

Осторожно - телефонные мошенники: советы от полиции

Несмотря на постоянную профилактику среди населения со стороны органов полиции, граждане продолжают попадать на крючок аферистов.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, почти ежедневно подразделения полиции получают сообщения от обманутых потерпевших и регистрируют уголовные преступления по фактам мошенничеств.

Воры постоянно совершенствуют схему обмана: придумывают правдоподобные жизненные случаи и истории и в результате завладевают их сбережениями.

Чаще всего злоумышленники звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию.

Чтобы избежать проблем с законом, мошенники предлагают перечислить немалые средства на названный счет.

Воры рассчитывают на неосмотрительность людей, ведь в большинстве случаев жертвы сначала отдают свои деньги, а только потом проверяют достоверность информации.

Кроме того, в основном преступники звонят вечером или ночью, когда бдительность человека снижена.

В таких случаях необходимо не паниковать и задать собеседнику несколько вопросов.

Они должны быть такими, ответы на которые знаете только Вы и Ваш родственник.

Также для проверки Вы можете попросить описать свой внешний вид.

Даже если незнакомец представляется сотрудником определенной организации, правоохранительных органов, вашим родственником или знакомым - не спешите, особенно если речь идет о переводе средств на мобильный телефон или любым другим способом.

Ни в коем случае не сообщайте личную информацию неизвестным лицам.

Ни в коем случае не разглашайте секретных кодов ваучеров пополнения, данных банковских карт и паспортных данных.

Полиция Харьковщины призывает вас быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество!