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31.07.2020  11:23   

На харьковском рынке умер мужчина (ФОТО)

ЧП произошло утром 31 июля на Холодной Горе.


// Facebook

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Холодной Горе труп мужчины. Очевидцы сообщают, что он работал в охране на рынке», – сообщили на Facebook-транице XC|Харьков.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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