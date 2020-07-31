Труп на пожаре (ФОТО)

Богодуховский район: во время пожара в частном доме спасатели обнаружили тело пожилой женщины.
Днем 30 июля спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в селе Кияны Богодуховского района.
К месту происшествия выехал пожарный расчет районной части ГСЧС из Богодухова. На момент их прибытия в доме горела веранда, 2 комнаты и крыша на общей площади 50 кв.м.
Во время пожаротушения спасатели обнаружили на веранде тело погибшей хозяйки дома, 1938 года рождения.
В течение получаса пожар был локализован и через полтора – полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.
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