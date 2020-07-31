31.07.2020 11:38

Труп на пожаре (ФОТО)

Богодуховский район: во время пожара в частном доме спасатели обнаружили тело пожилой женщины.



// ГСЧС

Днем 30 июля спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в селе Кияны Богодуховского района.



К месту происшествия выехал пожарный расчет районной части ГСЧС из Богодухова. На момент их прибытия в доме горела веранда, 2 комнаты и крыша на общей площади 50 кв.м.



Во время пожаротушения спасатели обнаружили на веранде тело погибшей хозяйки дома, 1938 года рождения.



В течение получаса пожар был локализован и через полтора – полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.