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31.07.2020  11:38   

Труп на пожаре (ФОТО)

Богодуховский район: во время пожара в частном доме спасатели обнаружили тело пожилой женщины.


// ГСЧС

Днем 30 июля спасателям сообщили о пожаре в частном жилом доме в селе Кияны Богодуховского района.

К месту происшествия выехал пожарный расчет районной части ГСЧС из Богодухова. На момент их прибытия в доме горела веранда, 2 комнаты и крыша на общей площади 50 кв.м.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили на веранде тело погибшей хозяйки дома, 1938 года рождения.

В течение получаса пожар был локализован и через полтора – полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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