30.07.2020 17:55

Обманули людей на 300 тысяч: мошенникам предъявлены подозрения

Сообщено о подозрение банде из 5 аферистов.



//facebook.com

Как рассказал прокурор прокуратуры области Владимир Коваль, досудебным расследованием установлено, что летом 2017 года мужчина, уже ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, разработал преступный план по завладению денежными средствами и привлек к его воплощению несколько человек.

Указанные члены преступной группы размещали объявления о продаже дизельного топлива, сельхозтехники и зерновых культур по низким ценам в интернете и в местных печатных газет, не имея при этом реальных намерений реализовывать товары.

Деньги от покупателей получали на банковские карточки.

Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составляет около 300 тыс. грн.

Четырех членов преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос щодо обрання меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет СУ ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение - УСР в Харьковской области ДВР ЧП Украины.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.