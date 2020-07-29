29.07.2020 13:19

Смертельное ДТП: иностранец погубил 18-летнего парня (ВИДЕО)

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту аварии, обвинительный акт- в суде.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 января 2020 года на улице Академика Павлова автомобиль Infiniti Q50 под управлением 35-летнего гражданина соединенных Штатов Америки наехал на пешехода.

От полученных травм молодой человек скончался.

Старший следователь отдела расследований преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Евгения Скорая рассказала, что в тот же день водитель транспортного средства был задержан в порядке статьи 208 Уголовно кодекса Украины.

На следующий день мужчине сообщилы в подозрение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами,

Которые руководят транспортными средствами) уголовного кодекса Украины.

Органом досудебного расследования было вынесено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

25 января 2020 года суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога и наложили арест на его автомобиль.

Во время расследования уголовного производства были выполнены все нужные следственные и розыскные действия, полученные результаты сложных экспертных исследований.

23 июля обвинительный акт с приложениями направлен в Киевский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу.