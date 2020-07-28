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28.07.2020  17:23   

Растрата в полтора миллиона: в афере замешано три чиновника

В деле о растрате бюджетных средств на почти 1 500 000 грн новый подозреваемый - инженер по техническому надзору.


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Под процессуальным руководством Чугуевской местной прокуратуры сообщено о подозрение физическому лицу-предпринимателю в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст.  367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, в ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2017 года между физическим лицом-предпринимателем и отделом образования одной из районных от государственных администраций заключен договор о осуществление технического надзора за техническим переоснащение котельной в учебно-воспитательном комплексе.
 
Однако указанный инженер надлежащим образм не исполнил свои служебные обязанности, а не проверил соответствие объемов и качества выполненных работ. 
 
Несмотря на то, что фактически техническое переоснащение котельной не произведено, гражданин составил проектно-сметную документацию, которая содержала заведомо ложные сведения в выполнении работ, после чего удостоверил ее своей подписью и печатью.
 
На основании этого на счет ООО-подрядчика перечислены бюджетные средства в сумме почти 1 500 000 грн.
 
Подозреваемому грозит наказание в виде лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Справочно: в указании уголовном производстве сообщено о подозрение еще двум чиновникам. 
 
Начальник отдела образования одной из районных от государственных администраций и директор ООО-подрядчика подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст.  366 и ч. 5 ст.  191 УК Украины (тратам чужого имущества путем злоупотребления должностным лицами своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенная в особо крупных размерах, путем внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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