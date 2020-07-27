27.07.2020 16:19

Двухмиллионная афера: группировка мошенников крупно обманула государство

Правоохранители разоблачили преступников, незаконно завладевших семенами подсолнечника для переработки.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, сумма нанесенного ущерба составила более 2,5 миллиона гривен.

В ходе расследования правоохранители установили, что злоумышленники мошенническим путем завладели семенами подсолнечника, которые передавались сельскохозяйственными предприятиями для дальнейшей переработки и хранения на государственное предприятие, расположенное на территории Харьковской области.

27 июля 2020 года следователи сообщили о подозрении организатору указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины осуществляется отделом расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями Следственного управления ГУНП в Харьковской области совместно с работниками Управления СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.