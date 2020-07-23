23.07.2020 08:57

Копы пресекли деятельность Интернет-магазина по продаже наркотических веществ (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские обнаружили и изъяли наркотическое зелье из 42 «закладок». Общее количество изъятого наркотического средства составляет 130 граммов, стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет 20 000 гривен.



// hk.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили противоправная деятельность группы лиц, которые с помощью сети Интернет распространяли на территории Харькова и Харьковской области наркотические средства и психотропные вещества.



По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



В ходе оперативных действий работники полиции установили, что злоумышленники создали Интернет-магазин, на страницах которой размещали сообщения о продаже запрещенных к обороту веществ. Прием заказов от потенциальных клиентов осуществляли через месенжер с последующей их оплатой с помощью электронного кошелька. Передача заказанного «товара» осуществлялась через «закладки», расположенные в публично доступных местах на территории города Харькова и области.



Деятельность преступной группы была приостановлена ​​21 июля в ходе специальной операции, проведенной с привлечением бойцов спецподразделений полиции. По результатам 8 обысков в домах правонарушителей изъяты наркотические средства, хранившиеся фигурантами с целью дальнейшего сбыта, упаковочный материал для них, а также компьютерную технику, средства связи, веса и банковские карточки, которые использовались с противоправной целью.



В настоящее время установлены 9 членов преступной группы, 3 из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



Изъятые наркотические средства направлены на экспертное исследование. После получения результатов экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения другим фигурантам.

