Копы пресекли деятельность Интернет-магазина по продаже наркотических веществ (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские обнаружили и изъяли наркотическое зелье из 42 «закладок». Общее количество изъятого наркотического средства составляет 130 граммов, стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет 20 000 гривен.
Правоохранители разоблачили противоправная деятельность группы лиц, которые с помощью сети Интернет распространяли на территории Харькова и Харьковской области наркотические средства и психотропные вещества.
По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
В ходе оперативных действий работники полиции установили, что злоумышленники создали Интернет-магазин, на страницах которой размещали сообщения о продаже запрещенных к обороту веществ. Прием заказов от потенциальных клиентов осуществляли через месенжер с последующей их оплатой с помощью электронного кошелька. Передача заказанного «товара» осуществлялась через «закладки», расположенные в публично доступных местах на территории города Харькова и области.
Деятельность преступной группы была приостановлена 21 июля в ходе специальной операции, проведенной с привлечением бойцов спецподразделений полиции. По результатам 8 обысков в домах правонарушителей изъяты наркотические средства, хранившиеся фигурантами с целью дальнейшего сбыта, упаковочный материал для них, а также компьютерную технику, средства связи, веса и банковские карточки, которые использовались с противоправной целью.
В настоящее время установлены 9 членов преступной группы, 3 из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Изъятые наркотические средства направлены на экспертное исследование. После получения результатов экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения другим фигурантам.
Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день – время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
влажность:
давление:
ветер: