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23.07.2020  08:57   

Копы пресекли деятельность Интернет-магазина по продаже наркотических веществ (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские обнаружили и изъяли наркотическое зелье из 42 «закладок». Общее количество изъятого наркотического средства составляет 130 граммов, стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет 20 000 гривен.


// hk.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили противоправная деятельность группы лиц, которые с помощью сети Интернет распространяли на территории Харькова и Харьковской области наркотические средства и психотропные вещества.

По данному факту следственным было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативных действий работники полиции установили, что злоумышленники создали Интернет-магазин, на страницах которой размещали сообщения о продаже запрещенных к обороту веществ. Прием заказов от потенциальных клиентов осуществляли через месенжер с последующей их оплатой с помощью электронного кошелька. Передача заказанного «товара» осуществлялась через «закладки», расположенные в публично доступных местах на территории города Харькова и области.

Деятельность преступной группы была приостановлена ​​21 июля в ходе специальной операции, проведенной с привлечением бойцов спецподразделений полиции. По результатам 8 обысков в домах правонарушителей изъяты наркотические средства, хранившиеся фигурантами с целью дальнейшего сбыта, упаковочный материал для них, а также компьютерную технику, средства связи, веса и банковские карточки, которые использовались с противоправной целью.

В настоящее время установлены 9 членов преступной группы, 3 из которых задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Изъятые наркотические средства направлены на экспертное исследование. После получения результатов экспертиз будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения другим фигурантам.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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