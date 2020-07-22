Десять килограммов каннабиса пытался «запасти на зиму» житель области (ФОТО)

Полицейские изъяли у жителя Краснокутского района 4 гранаты Ф-1, обрез ружья ИЖ, штык-нож, 2 дымовые шашки, сигнальную ракету и около 10 килограммов каннабиса.
22 июля работники следственного отдела Слободского ОП совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 провели санкционированный обыск в домовладении жителя Краснокутского района.
Оперативники изъяли у мужчины 4 гранаты Ф-1, обрез ружья ИЖ, штык нож, 2 дымовые шашки, сигнальную ракету и каннабис, общей массой около 10 килограммов.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий. Изъятые предметы и вещества направлены на исследование.
За указанные действия мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
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