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21.07.2020  12:23   

Халатность стоимостью в три миллиона: врачу предстанет перед судом

Следователи направили в суд обвинительные акт по факту служебной халатности главного врача одного из харьковских медучреждений.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, действия мужчины нанесли государству ущерб в сумме почти 3 миллиона гривен.
 
Следователем Московского отдела полиции ведет расследование по ч. 5 ст.  191 (присвоение, тратам имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением) уголовного кодекса Украины. 
 
Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками СБУ в Харьковской области.
 
Досудебным расследованием установлено, что предприниматель при исполнении договора в закупке товара (альбомов для новорожденных) присвоил большую сумму денег.
 
Сотрудники полиции установили причастность к совершенному преступлению главного врача одного из медицинских заведений Харькова. 
 
Он не проверил фактическое наличие товара по договору в закупке, подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата на сумму 2 864 000 гривен.
 
20 июля 2020 года в Московский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении главного врача по признакам уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст.  367 (служебная халатность) уголовного кодекса Украины. 
 
Досудебное расследование в части ч. 5 ст.  191 Уголовно кодекса Украины по факту присвоения бюджетных средств пока продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  халатность, афера, харьков
 
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