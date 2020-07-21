21.07.2020 12:23

Халатность стоимостью в три миллиона: врачу предстанет перед судом

Следователи направили в суд обвинительные акт по факту служебной халатности главного врача одного из харьковских медучреждений.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, действия мужчины нанесли государству ущерб в сумме почти 3 миллиона гривен.

Следователем Московского отдела полиции ведет расследование по ч. 5 ст. 191 (присвоение, тратам имущества или завладению им путем злоупотребления служебным положением) уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками СБУ в Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что предприниматель при исполнении договора в закупке товара (альбомов для новорожденных) присвоил большую сумму денег.

Сотрудники полиции установили причастность к совершенному преступлению главного врача одного из медицинских заведений Харькова.

Он не проверил фактическое наличие товара по договору в закупке, подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата на сумму 2 864 000 гривен.

20 июля 2020 года в Московский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении главного врача по признакам уголовного правонарушения, предусмотренном ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в части ч. 5 ст. 191 Уголовно кодекса Украины по факту присвоения бюджетных средств пока продолжается.