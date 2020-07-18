Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове незаконно легализовывали иностранцев
18.07.2020  11:36   

В Харькове незаконно легализовывали иностранцев

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств.


// СБУ

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.

Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.07 Криминал и происшествия Под Харьковом умельцы незаконно врезались в нефтяную трубу (ВИДЕО, ФОТО) 06.07 Криминал и происшествия Фальшивых магистров и бакалавров для ДНР штамповали в Харькове 02.07 Криминал и происшествия На Харьковщине организовали перевалочный пункт для террористов ИГИЛ
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 