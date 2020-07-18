В Харькове незаконно легализовывали иностранцев

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.
Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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