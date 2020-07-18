18.07.2020 11:36

В Харькове незаконно легализовывали иностранцев

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали заказчикам поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств.



// СБУ

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.



Сейчас решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственно-оперативные действия.



Операция по разоблачению противоправной деятельности происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.