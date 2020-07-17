Под Харьковом торговали контрабандными сигаретами

В Волчанском районе Харьковской области полицейские изъяли из магазина табачные изделия, которые реализовывались без лицензии
14 июля работники полиции Волчанского отдела полиции проверили 10 предприятий торговли. В одном был выявлен факт реализации табачных изделий без соответствующей лицензии.
Полицейские изъяли из киоска 736 пачек сигарет.
В отношении владельца торговой точки сотрудники полиции составили административный протокол по ч.1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Административные протоколы направлены в суд для принятия решения.
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