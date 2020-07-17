17.07.2020 10:57

Под Харьковом торговали контрабандными сигаретами

В Волчанском районе Харьковской области полицейские изъяли из магазина табачные изделия, которые реализовывались без лицензии



// hk.npu.gov.ua

14 июля работники полиции Волчанского отдела полиции проверили 10 предприятий торговли. В одном был выявлен факт реализации табачных изделий без соответствующей лицензии.

Полицейские изъяли из киоска 736 пачек сигарет.

В отношении владельца торговой точки сотрудники полиции составили административный протокол по ч.1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Административные протоколы направлены в суд для принятия решения.