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17.07.2020  10:57   

Под Харьковом торговали контрабандными сигаретами

В Волчанском районе Харьковской области полицейские изъяли из магазина табачные изделия, которые реализовывались без лицензии


// hk.npu.gov.ua

14 июля работники полиции Волчанского отдела полиции проверили 10 предприятий торговли. В одном был выявлен факт реализации табачных изделий без соответствующей лицензии.

Полицейские изъяли из киоска 736 пачек сигарет.

В отношении владельца торговой точки сотрудники полиции составили административный протокол по ч.1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) и по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Административные протоколы направлены в суд для принятия решения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  сигареты, акциз, контрабанда, харьков, полиция
 
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