Умудренную годами пастушку полицейские вывели из леса (ФОТО)

Инцидент произошел 13 июля.
Пожилая женщина пасла скот и не смогла самостоятельно найти дорогу из леса домой.
К счастью ее нашли полицейские офицеры общины Волчанского отдела полиции, которые патрулировали территорию Старосалтовского ОТГ, леса и места отдыха граждан с целью предупреждения лесных пожаров и нарушений требований карантина.
Они довезли женщину домой, где ее ждала семья.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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