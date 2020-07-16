16.07.2020 14:02

Умудренную годами пастушку полицейские вывели из леса (ФОТО)

Инцидент произошел 13 июля.



// hk.npu.gov.ua

Пожилая женщина пасла скот и не смогла самостоятельно найти дорогу из леса домой.

К счастью ее нашли полицейские офицеры общины Волчанского отдела полиции, которые патрулировали территорию Старосалтовского ОТГ, леса и места отдыха граждан с целью предупреждения лесных пожаров и нарушений требований карантина.

Они довезли женщину домой, где ее ждала семья.







