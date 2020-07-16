Главная Новости Криминал и происшествия Умудренную годами пастушку полицейские вывели из леса (ФОТО)
16.07.2020  14:02   

Умудренную годами пастушку полицейские вывели из леса (ФОТО)

Инцидент произошел 13 июля.


// hk.npu.gov.ua

Пожилая женщина пасла скот и не смогла самостоятельно найти дорогу из леса домой.

К счастью ее нашли полицейские офицеры общины Волчанского отдела полиции, которые патрулировали территорию Старосалтовского ОТГ, леса и места отдыха граждан с целью предупреждения лесных пожаров и нарушений требований карантина.

Они довезли женщину домой, где ее ждала семья.


 

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, лес, харьков
 
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