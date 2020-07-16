16.07.2020 13:32

Полицейские патрулировали лес в поисках пожаров, а нашли застрявший автомобиль (ФОТО)

Группа отдыхающих заблудилась и застряла на автомобиле в лесу.



// hk.npu.gov.ua

13 июля полицейские офицеры общины Волчанского отдела полиции патрулировали территорию Старосалтовского ОТГ, леса и места отдыха граждан с целью предупреждения лесных пожаров и нарушений требований карантина.



Во время патрулирования они обнаружили людей, которые на автомобиле возвращались с базы отдыха домой. Жители Харькова заблудились в лесу, к тому же колесо их машины попало в канавы и авто застряло.

Работники полиции пришли на помощь туристам - вытащили тросом их машину. Они также предупредили харьковчан о необходимости соблюдения требований карантина и пожарной безопасности, особенно во время отдыха в общественных местах.