Полицейские патрулировали лес в поисках пожаров, а нашли застрявший автомобиль (ФОТО)

Группа отдыхающих заблудилась и застряла на автомобиле в лесу.
13 июля полицейские офицеры общины Волчанского отдела полиции патрулировали территорию Старосалтовского ОТГ, леса и места отдыха граждан с целью предупреждения лесных пожаров и нарушений требований карантина.
Во время патрулирования они обнаружили людей, которые на автомобиле возвращались с базы отдыха домой. Жители Харькова заблудились в лесу, к тому же колесо их машины попало в канавы и авто застряло.
Работники полиции пришли на помощь туристам - вытащили тросом их машину. Они также предупредили харьковчан о необходимости соблюдения требований карантина и пожарной безопасности, особенно во время отдыха в общественных местах.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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