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15.07.2020  15:33   

На круге трамвая у женщины из рук вырвали сумку (ФОТО)

Полицейские оперативно задержали мужчину за совершение грабежа


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Около часа дня 14 июля в Холодногорском районе неподалеку от трамвайного круга неивестный мужчина толкнул 31-летнюю женщину, выхватил сумку из рук и скрылся с места происшествия.

Работники полиции стали свидетелем преступления и задержали злоумышленника.

Злоумышленником оказался ранее судимый 38-летний житель города Изюма.

При поверхностном осмотре у мужчины были обнаружены вещественные доказательства. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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