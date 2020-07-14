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14.07.2020  19:39   

Конфликт в Новобаварском районе: полиция выясняет обстоятельства

Полицейские устанавливают обстоятельства конфликта в Новобаварському районе Харькова с участием представителей СМИ.


//hk.npu.gov.uа
Во время происшествия скрылся штатив съемочной группы одного из харьковских телеканалов.
 
14 июля 2020 года в 11:00 в дежурную часть Новобаварського отдела полиции поступило сообщение о том, что в переулке Тбилисском происходит конфликт.
 
На место выезжали экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
 
Полицейские установили, что между представителями одного из телеканалов и местным жителем возникла ссора, во время которой оператор съемочной группы обнаружил отсутствие штатива для видеокамеры.
 
По факту происшествия следственным Новобаварського отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
Журналисты написали заявление о том, что мужчина нецензурно выражался в их адрес и угрожал физической расправой. Информация по указанному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
 
Следственные действия продолжаются, выясняются все обстоятельства.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  конфликт, скандал, харьков, кража, убийство
 
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