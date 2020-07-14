Пожарные откачивают воду с частных дворов харьковчан (ФОТО)

Харьковские спасатели оказывают помощь населению, пострадавшему в результате непогоды.
Вследствие неблагоприятных погодных условий 13 и 14 июля в дежурную часть ОКЦ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области начала поступать информация от населения города Харькова, о подтоплении дворов частных домовладений.
Для откачки воды с придомовых территорий отделения спасателей выезжали в Новобаварский, Основянский, Немышлянский, Индустриальный и Киевский районы города.
Спасатели откачали около 3000 м3 воды.
В работах были задействованы 27 чрезвычайников и 9 единиц техники.
Оказание помощи населению продолжается.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
влажность:
давление:
ветер: