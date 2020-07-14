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14.07.2020  15:31   

Пожарные откачивают воду с частных дворов харьковчан (ФОТО)

Харьковские спасатели оказывают помощь населению, пострадавшему в результате непогоды.


// ГСЧС

Вследствие неблагоприятных погодных условий 13 и 14 июля в дежурную часть ОКЦ ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области начала поступать информация от населения города Харькова, о подтоплении дворов частных домовладений.

Для откачки воды с придомовых территорий отделения спасателей выезжали в Новобаварский, Основянский, Немышлянский, Индустриальный и Киевский районы города.

Спасатели откачали около 3000 м3 воды.

В работах были задействованы 27 чрезвычайников и 9 единиц техники.

Оказание помощи населению продолжается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  ливень, непогода, гсчс, откачка воды, харьков
 
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