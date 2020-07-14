На границе с Россией задержали подозреваемого в убийстве

Мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины, задержали вчера пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка».
48-летний украинец пешком направлялся из России.
Во время проверки документов правоохранители установили, что прибывший находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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