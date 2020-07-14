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14.07.2020  13:02   

На границе с Россией задержали подозреваемого в убийстве

Мужчину, которого разыскивали правоохранительные органы Украины, задержали вчера пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка».


// ГСПУ

48-летний украинец пешком направлялся из России.

Во время проверки документов правоохранители установили, что прибывший находится в розыске по подозрению в совершении умышленного убийства и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанного передали компетентным правоохранительным органам для принятия дальнейшего правового решения.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  гоптовка, розыск, пограничники, харьков
 
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