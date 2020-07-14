Главная Новости Криминал и происшествия Перед Новоивановским мостом – пробка из-за ДТП
14.07.2020  12:44   

Перед Новоивановским мостом – пробка из-за ДТП

Авария произошла утром 14 ибюля.


// Facebook

О произошедшем сообщили очевидцы.

«ДТП на Клочковской возле Класса. Сегодня день обещает быть насыщенным на аварии...», – написал паблик Веха.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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