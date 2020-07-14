Затормозивший перед переходом автомобиль сбил пешехода на Сумской (Обновлено, ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы.
Утром 14 июля в районе дома 49 по улице Сумской на пешеходном переходе сбили женщину, переходящую дорогу.
«Автомобиль остановился перед пешеходным, в это время его догнал второй автомобиль, и первого от удара отбросило на женщину. Пострадавшую с травмами увезла скорая», – прокомментировалд ситуацию паблик ХС.
В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла около 9:30. Участниками ДТП стали автомобили Rober, Ford и пешеход.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу женщину-пешехода.
Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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