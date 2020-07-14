14.07.2020 14:11

Затормозивший перед переходом автомобиль сбил пешехода на Сумской (Обновлено, ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы.



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Утром 14 июля в районе дома 49 по улице Сумской на пешеходном переходе сбили женщину, переходящую дорогу.



«Автомобиль остановился перед пешеходным, в это время его догнал второй автомобиль, и первого от удара отбросило на женщину. Пострадавшую с травмами увезла скорая», – прокомментировалд ситуацию паблик ХС.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что авария произошла около 9:30. Участниками ДТП стали автомобили Rober, Ford и пешеход.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу женщину-пешехода.



Обстоятельства устанавливала следственно-оперативная группа.