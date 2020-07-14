ДТП: на повороте Газель столкнулась с ВАЗом

Травмированных в ДТП нет.
13 июля около пяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на улице Шевченко, 317.
По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 33023 нарушил правила проезда перекрестка (п.16.6 ПДД Украины) и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Сегодня летний славянский праздник, приуроченный ко дню памяти двух бессребреников — братьев Космы и Дамиана.
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