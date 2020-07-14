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14.07.2020  10:01   

ДТП: на повороте Газель столкнулась с ВАЗом

Травмированных в ДТП нет.


// Патрульная полиция

13 июля около пяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП на улице Шевченко, 317.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ 33023 нарушил правила проезда перекрестка (п.16.6 ПДД Украины) и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ГАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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