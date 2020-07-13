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13.07.2020  17:45   

Массовое ДТП: дорогу не поделили четыре машины (ФОТО)


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Киевской трассе - масштабное ДТП.

Здесь, в районе Люботина не смогли разъехаться Таврия, Жигули, Citroën и МАЗ.

По предварительной информации, пострадавших нет, но пробка большая.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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