13.07.2020 13:28

Горят поля: полиция выясняет почему (ФОТО)

Полиция устанавливает причины пожаров на полях под Харьковом.



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Как сообщает ГУ Нацполции, инофрмация о пожаре на поле между селами Благодатное и Нечволодовка поступило в Купянский отдела полиции 12 июля 2020 года.

На место происшествия выезжали руководители отдела полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники гос службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате возгорания сгорело около 12 гектар пшеницы.

Причина пожара устанавливается.

Следователями решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Также, 12 июля 2020 года произошло возгорание поля в Изюмский районе.

Установлено, что владелец заехал на автомобиле на поле, которое было засеяно пшеницей.

В результате неисправности автомобиля возник пожар.

Сгорело около 7,5 га посевов.

Информация внесена в Единый учета Изюмский отдела милиции.

Все обстоятельства происшествий устанавливают сотрудники полиции.