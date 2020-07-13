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13.07.2020  13:28   

Горят поля: полиция выясняет почему (ФОТО)

Полиция устанавливает причины пожаров на полях под Харьковом.


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Как сообщает ГУ Нацполции, инофрмация о пожаре на поле между селами Благодатное и Нечволодовка поступило в Купянский отдела полиции 12 июля 2020 года. 
 
На место происшествия выезжали руководители отдела полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники гос службы по чрезвычайным ситуациям. 
 
В результате возгорания сгорело около 12 гектар пшеницы. 
 
Причина пожара устанавливается. 
 
Следователями решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
 
Также, 12 июля 2020 года произошло возгорание поля в Изюмский районе. 
 
Установлено, что владелец заехал на автомобиле на поле, которое было засеяно пшеницей. 
 
В результате неисправности автомобиля возник пожар. 
 
Сгорело около 7,5 га посевов. 
 
Информация внесена в Единый учета Изюмский отдела милиции.
 
Все обстоятельства происшествий устанавливают сотрудники полиции.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пожар, поджог, харьков, загорелся автомобиль
 
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