13.07.2020 13:28
Горят поля: полиция выясняет почему (ФОТО)
Полиция устанавливает причины пожаров на полях под Харьковом.
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Как сообщает ГУ Нацполции, инофрмация о пожаре на поле между селами Благодатное и Нечволодовка поступило в Купянский отдела полиции 12 июля 2020 года.
На место происшествия выезжали руководители отдела полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники гос службы по чрезвычайным ситуациям.
В результате возгорания сгорело около 12 гектар пшеницы.
Причина пожара устанавливается.
Следователями решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Также, 12 июля 2020 года произошло возгорание поля в Изюмский районе.
Установлено, что владелец заехал на автомобиле на поле, которое было засеяно пшеницей.
В результате неисправности автомобиля возник пожар.
Сгорело около 7,5 га посевов.
Информация внесена в Единый учета Изюмский отдела милиции.
Все обстоятельства происшествий устанавливают сотрудники полиции.