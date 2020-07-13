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13.07.2020  14:03   

На Ботсаду маршутка попала в ДТП (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Официальная информация уточняется.


// Facebook

Утром 13 июля в районе станции метро «Ботанический сад» произошла авария с участием маршрутного автобуса №33

По информации очевидцев, участниками аварии также стали автомобили "ВАЗ" и "Opel".

Фото инцидента опубликовали местные паблики.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что участниками ДТП на перекрестке пр. Науки и ул. Отокара Яроша стали маршрутых автобус и автомобиль Opel.

По предварительной информации водитель автомобиля Opel нарушил п.8.7.3 e ПДД Украины (проезд на мигающий красный), вследствие чего и произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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