13.07.2020 14:03

На Ботсаду маршутка попала в ДТП (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Официальная информация уточняется.



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Утром 13 июля в районе станции метро «Ботанический сад» произошла авария с участием маршрутного автобуса №33

По информации очевидцев, участниками аварии также стали автомобили "ВАЗ" и "Opel".



Фото инцидента опубликовали местные паблики.

В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что участниками ДТП на перекрестке пр. Науки и ул. Отокара Яроша стали маршрутых автобус и автомобиль Opel.



По предварительной информации водитель автомобиля Opel нарушил п.8.7.3 e ПДД Украины (проезд на мигающий красный), вследствие чего и произошло столкновение.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.