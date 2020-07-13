На Ботсаду маршутка попала в ДТП (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)

Официальная информация уточняется.
Утром 13 июля в районе станции метро «Ботанический сад» произошла авария с участием маршрутного автобуса №33
По информации очевидцев, участниками аварии также стали автомобили "ВАЗ" и "Opel".
Фото инцидента опубликовали местные паблики.
В пресс-службе Патрульной полиции уточнили, что участниками ДТП на перекрестке пр. Науки и ул. Отокара Яроша стали маршрутых автобус и автомобиль Opel.
По предварительной информации водитель автомобиля Opel нарушил п.8.7.3 e ПДД Украины (проезд на мигающий красный), вследствие чего и произошло столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Opel патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью сильный дождь. Днем небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Грозы, местами шквалы и порывы 15-20 м/с, местами град.
Народный праздник «Двенадцать апостолов» отмечается 13 июля.
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