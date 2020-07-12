12.07.2020 15:43

Задержан нарушитель с уловом краснокнижной рыбы

10 июля работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле с. Сеньково Купянского района.



Около 9:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенным для любительского рыболовства орудием - лесковой сеткой. В сетке обнаружен вид рыбы, который занесен в Красную книгу Украины, а именно карась золотой в количестве 9 штук. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составили 2970 грн.



На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.



Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.