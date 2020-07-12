Главная Новости Криминал и происшествия Задержан нарушитель с уловом краснокнижной рыбы
12.07.2020  15:43   

Задержан нарушитель с уловом краснокнижной рыбы

10 июля работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле с. Сеньково Купянского района.

Около 9:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенным для любительского рыболовства орудием - лесковой сеткой. В сетке обнаружен вид рыбы, который занесен в Красную книгу Украины, а именно карась золотой в количестве 9 штук. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составили 2970 грн.

На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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