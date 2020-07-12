Задержан нарушитель с уловом краснокнижной рыбы

10 июля работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле с. Сеньково Купянского района.
Около 9:00 задержан гражданин, который ловил рыбу запрещенным для любительского рыболовства орудием - лесковой сеткой. В сетке обнаружен вид рыбы, который занесен в Красную книгу Украины, а именно карась золотой в количестве 9 штук. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составили 2970 грн.
На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Кратковременный дождь, местами значительный. Грозы, днем местами град, шквал, 15-20 м/с.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
влажность:
давление:
ветер: