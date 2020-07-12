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12.07.2020  12:25   

Ночью на Салтовке сгорел припаркованный автомобиль

В Немышлянском районе сгорел автомобиль Volkswagen Passat.


// ГСЧС

11 июля в 2:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Краснодарской, 182.

Горел автомобиль «Volkswagen Passat».

К месту вызова немедленно прибыли спасатели 8-й части ГСЧС. К их прибытию горел отсек двигателя и салон автомобиля на площади 4 кв.м. Пожарные потушили пламя в 3:16.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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