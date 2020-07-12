Ночью на Салтовке сгорел припаркованный автомобиль

В Немышлянском районе сгорел автомобиль Volkswagen Passat.
11 июля в 2:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Краснодарской, 182.
Горел автомобиль «Volkswagen Passat».
К месту вызова немедленно прибыли спасатели 8-й части ГСЧС. К их прибытию горел отсек двигателя и салон автомобиля на площади 4 кв.м. Пожарные потушили пламя в 3:16.
В результате пожара никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается правоохранителями.
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