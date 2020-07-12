ДТП: Жигули протаранило припаркованный Range Rover и перевернулось (ФОТО)

Фото происшествия разлетелись по местным пабликам.
Авария произошла вечером 11 июля на улице Академика Павлова, в районе ТЦ Французский бульвар.
«Ночные перевертыши уже становятся традицией. Возле Французского бульвара не разминулись Жигуль и Range Rover. Обошлось без жертв», – сообщил телеграм-канал ХС.
По информации очевидев, водитель ВАЗа был нетрезв и врезался в припаркованную иномарку.
«Вчера бухой дед на шестерке влетел в стоячего РенжРовера и оторвал ему колесо. Дед жив здоров, ещё и бушевал в 4-йй неотложке!», – сообщил паблик Типичное ХТЗ.
Телеграм-канал Веха опубликовал видео инцидента, также подтвердив: «Вусмерть пьяный водитель Жигули врезался в припаркованный Range, оторвал ему колесо... чудом остался жив, бушевал в неотложке».
Официальная информация уточняется.
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