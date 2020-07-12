12.07.2020 11:20

ДТП: Жигули протаранило припаркованный Range Rover и перевернулось (ФОТО)

Фото происшествия разлетелись по местным пабликам.



// Telegram

Авария произошла вечером 11 июля на улице Академика Павлова, в районе ТЦ Французский бульвар.

«Ночные перевертыши уже становятся традицией. Возле Французского бульвара не разминулись Жигуль и Range Rover. Обошлось без жертв», – сообщил телеграм-канал ХС.

По информации очевидев, водитель ВАЗа был нетрезв и врезался в припаркованную иномарку.



«Вчера бухой дед на шестерке влетел в стоячего РенжРовера и оторвал ему колесо. Дед жив здоров, ещё и бушевал в 4-йй неотложке!», – сообщил паблик Типичное ХТЗ.



Телеграм-канал Веха опубликовал видео инцидента, также подтвердив: «Вусмерть пьяный водитель Жигули врезался в припаркованный Range, оторвал ему колесо... чудом остался жив, бушевал в неотложке».

Официальная информация уточняется.