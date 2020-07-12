Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Жигули протаранило припаркованный Range Rover и перевернулось (ФОТО)
12.07.2020  11:20   

ДТП: Жигули протаранило припаркованный Range Rover и перевернулось (ФОТО)

Фото происшествия разлетелись по местным пабликам.


// Telegram

Авария произошла вечером 11 июля на улице Академика Павлова, в районе ТЦ Французский бульвар.

«Ночные перевертыши уже становятся традицией. Возле Французского бульвара не разминулись Жигуль и Range Rover. Обошлось без жертв», – сообщил телеграм-канал ХС.

По информации очевидев, водитель ВАЗа был нетрезв и врезался в припаркованную иномарку.

«Вчера бухой дед на шестерке  влетел в стоячего РенжРовера и оторвал ему колесо. Дед жив здоров, ещё и бушевал в 4-йй неотложке!», – сообщил паблик Типичное ХТЗ.

Телеграм-канал Веха опубликовал видео инцидента, также подтвердив: «Вусмерть пьяный водитель Жигули врезался в припаркованный Range, оторвал ему колесо... чудом остался жив,  бушевал в неотложке».

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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