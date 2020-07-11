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11.07.2020  15:17   

ДТП: на Рогани КамАЗ помял BMW (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 10 июля в 16:00 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский»,  у поселка Рогань.

Водитель грузовика «КамАЗ», выполняя маневр, столкнулся с автомобилем «BMW», который двигался в попутном направлении.

В результате аварии незначительные травмы получил 29-летний пассажир легковушки.

Происшествие зарегистрировано в Липецком отделении полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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