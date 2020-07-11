ДТП: на трассе в Старый Салтов загорелся автомобиль (ВИДЕО)

О происшествии сообщили очевидцы.
Утром 11 июля в районе села Кутузовка Харьковского района по время движения загорелся автомобиль.
Проезжавшие мимо водители помогли потушить возгорание.
«В районе Кутузовки на трассе загорелся автомобиль. Силами небезразличных наездников огонь потушили», – сообщил паблик ХС.
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