В Харькове посреди дороги загорелась иномарка

По предварительной информации, возгорание произошло в результате технической неисправности авто
В Харькове посреди улицы загорелась машина. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.
"На Баварии (ДК Ильича), прямо на ходу сгорело авто", - написали свидетели происшествия.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, пожар произошел в 16:52 на улице Китаенко, 5в. Спасателям понадобилось 27 минут, чтобы потушить Fiat Tigo. Огонь повредил капот и переднюю панель автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло в результате технической неисправности авто.
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