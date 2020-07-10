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10.07.2020  19:44   

В Харькове посреди дороги загорелась иномарка

По предварительной информации, возгорание произошло в результате технической неисправности авто


Фото: ХХ

В Харькове посреди улицы загорелась машина. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей.

"На Баварии (ДК Ильича), прямо на ходу сгорело авто", - написали свидетели происшествия. 

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС,  пожар произошел в 16:52 на улице Китаенко, 5в. Спасателям понадобилось 27 минут, чтобы потушить Fiat Tigo. Огонь повредил капот и переднюю панель автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло в результате технической неисправности авто.

Источник:   newsroom
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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