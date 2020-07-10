Главная Новости Криминал и происшествия Нападение на женщину в лифте: грабитель пойман (ВИДЕО, ФОТО)
10.07.2020  15:03   

Нападение на женщину в лифте: грабитель пойман (ВИДЕО, ФОТО)

Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление, нанес телесные повреждения работнику полиции и пытался скрыться.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, 3 июля около 16:30 в лифте дома по проспекту Гагарина неизвестный, угрождая ножом, нанес 37-летней потерпевшей телесные повреждения и завладел ее золотыми украшениями.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

9 июля оперуполномоченные в ходе проведения следственно-розыскных мероприятий и отработки территории заметили мужчину, который по описанию был похож на нападающего.

Когда правоохренители представились и попросили у мужчины предъявить документы, удостоверяющие его личность, тот вытащил из пакета электрошокер, нанес одному из правоохранителей телесные повреждения и побежал. После непродолжительного преследования мужчину догнал другой оперуполномоченный, которому помогли прохожие.

Злоумышленником оказался 55-летний харьковчанин, неоднократно судимый за корыстные преступлении. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



10 июля по месту жительства злоумышленника был проведен санкционированный обыск. У мужчины обнаружено личное имущество потерпевшей. Во время проведения следственных действий женщина узнала нападавшего. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине и сообщения ему о подозрении в совершении преступлений.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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