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04.07.2020  16:26   

В лифте женщину пырнули ножом и забрали золотые украшения

Полиция разыскивает неизвестного, который напал на женщину в Харькове.


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Ограбление произошло 3 июля около 16:30 в лифте дома по проспекту Гагарина.

Злоумышленник ранил 37-летнюю женщину ножом и завладел ее золотыми украшениями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению личности неизвестного и его задержанию.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  грабеж, золото, нож, полиция, харьков
 
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