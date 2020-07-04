04.07.2020 16:26

В лифте женщину пырнули ножом и забрали золотые украшения

Полиция разыскивает неизвестного, который напал на женщину в Харькове.



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Ограбление произошло 3 июля около 16:30 в лифте дома по проспекту Гагарина.

Злоумышленник ранил 37-летнюю женщину ножом и завладел ее золотыми украшениями.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Основянского отдела полиции.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению личности неизвестного и его задержанию.