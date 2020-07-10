10.07.2020 11:04

Под Лозовой подожгли пшеничное поле: подозревают детей (ФОТО)

Полиция устанавливает все обстоятельства.



// hk.npu.gov.ua

9 июля в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от тракториста о том, что около 16:00 во время работы в поле в селе Украинское он обнаружил пожар.

Совместными усилиями трактористов пожар был ликвидирован до прибытия на место происшествия сотрудников ГСЧС.

В результате пожара уничтожено около 20 гектаров пшеницы на корню. Сумма материального ущерба устанавливается. Пострадавших нет.



Правоохранители предварительно установили, что к возгоранию, вероятно, причастны дети в возрасте от 8 до 10 лет, которые играли на поле. Сейчас проводится проверка, их личности устанавливаются.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.





