Под Лозовой подожгли пшеничное поле: подозревают детей (ФОТО)

Полиция устанавливает все обстоятельства.
9 июля в Лозовской отдел полиции поступило сообщение от тракториста о том, что около 16:00 во время работы в поле в селе Украинское он обнаружил пожар.
Совместными усилиями трактористов пожар был ликвидирован до прибытия на место происшествия сотрудников ГСЧС.
В результате пожара уничтожено около 20 гектаров пшеницы на корню. Сумма материального ущерба устанавливается. Пострадавших нет.
Правоохранители предварительно установили, что к возгоранию, вероятно, причастны дети в возрасте от 8 до 10 лет, которые играли на поле. Сейчас проводится проверка, их личности устанавливаются.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.
Именно сегодня будет легче признаться в своих затаенных чувствах, в том числе и в любви, или сказать человеку в глаза то, что вы о нем думаете.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажность:
давление:
ветер: