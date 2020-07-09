09.07.2020 09:02

Выпил, ударил ножом, ушел домой – житель области продолжит отдых за решеткой (ФОТО)

26-летний житель пгт Краснокутск едва не лишил жизни знакомого.



// hk.npu.gov.ua

3 июля в 21:30 в Краснокутское отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 27-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил ножом знакомого и отправился домой.



Вещественные доказательства изъяты.



Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.



Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.