Главная Новости Криминал и происшествия Выпил, ударил ножом, ушел домой – житель области продолжит отдых за решеткой (ФОТО)
09.07.2020  09:02   

Выпил, ударил ножом, ушел домой – житель области продолжит отдых за решеткой (ФОТО)

26-летний житель пгт Краснокутск едва не лишил жизни знакомого.


// hk.npu.gov.ua

3 июля в 21:30 в Краснокутское отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 27-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил ножом знакомого и отправился домой.

Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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