Выпил, ударил ножом, ушел домой – житель области продолжит отдых за решеткой (ФОТО)

26-летний житель пгт Краснокутск едва не лишил жизни знакомого.
3 июля в 21:30 в Краснокутское отделение полиции поступило сообщение о госпитализации в местную больницу 27-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что во время употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник ударил ножом знакомого и отправился домой.
Вещественные доказательства изъяты.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
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