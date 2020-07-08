08.07.2020 15:01

Банк на Салтовке «минировали» мебельной фурнитурой (ФОТО)

Полиция проверила сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении банка.



// Facebook

8 июля около 13:00 к правоохранителям обратилась 37-летняя работница банка, расположенного на улице Героев Труда.

По ее словам, она видела, как клиент бросил подозрительный предмет в тамбуре отделения рядом с банкоматом и вызвала полицию.



По адресу выехали специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские эвакуировали сотрудников банковского отделения и окружили прилегающую территорию.



В ходе осмотра помещения банка никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено. Специалисты установили, что брошенный предмет является элементом мебельной фурнитуры и никакой опасности для окружающих не представляет.



Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.





