Банк на Салтовке «минировали» мебельной фурнитурой (ФОТО)

Полиция проверила сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении банка.
8 июля около 13:00 к правоохранителям обратилась 37-летняя работница банка, расположенного на улице Героев Труда.
По ее словам, она видела, как клиент бросил подозрительный предмет в тамбуре отделения рядом с банкоматом и вызвала полицию.
По адресу выехали специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Полицейские эвакуировали сотрудников банковского отделения и окружили прилегающую территорию.
В ходе осмотра помещения банка никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено. Специалисты установили, что брошенный предмет является элементом мебельной фурнитуры и никакой опасности для окружающих не представляет.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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