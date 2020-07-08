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08.07.2020  15:01   

Банк на Салтовке «минировали» мебельной фурнитурой (ФОТО)

Полиция проверила сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении банка.


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8 июля около 13:00 к правоохранителям обратилась 37-летняя работница банка, расположенного на улице Героев Труда.

По ее словам, она видела, как клиент бросил подозрительный предмет в тамбуре отделения рядом с банкоматом и вызвала полицию.

По адресу выехали специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции, следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Полицейские эвакуировали сотрудников банковского отделения и окружили прилегающую территорию.

В ходе осмотра помещения банка никаких взрывных предметов или веществ не обнаружено. Специалисты установили, что брошенный предмет является элементом мебельной фурнитуры и никакой опасности для окружающих не представляет.

Информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  минирование, харьков, полиция, банк
 
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