Главная Новости Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище задержали браконьера с двумя сотнями рыбешек
08.07.2020  13:34   

На Печенежском водохранилище задержали браконьера с двумя сотнями рыбешек

Рыбак-нарушитель нанес более 3 тысяч гривен убытков.


// khr.darg.gov.ua

7 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище вблизи базы отдыха имени Соича, что у с.Хотомля Волчанского района.

В восемь часов вечера задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы с алюминиевой лодки запрещенным орудием – лесковой сеткой. В сетке находилось 208 уклеек общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 3536 грн.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в судебной инстанции по месту совершения правонарушения.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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