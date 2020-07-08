08.07.2020 13:34

На Печенежском водохранилище задержали браконьера с двумя сотнями рыбешек

Рыбак-нарушитель нанес более 3 тысяч гривен убытков.



// khr.darg.gov.ua

7 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище вблизи базы отдыха имени Соича, что у с.Хотомля Волчанского района.



В восемь часов вечера задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы с алюминиевой лодки запрещенным орудием – лесковой сеткой. В сетке находилось 208 уклеек общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 3536 грн.

Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в судебной инстанции по месту совершения правонарушения.