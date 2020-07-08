На Печенежском водохранилище задержали браконьера с двумя сотнями рыбешек

Рыбак-нарушитель нанес более 3 тысяч гривен убытков.
7 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на Печенежском водохранилище вблизи базы отдыха имени Соича, что у с.Хотомля Волчанского района.
В восемь часов вечера задержан гражданин, который осуществлял лов рыбы с алюминиевой лодки запрещенным орудием – лесковой сеткой. В сетке находилось 208 уклеек общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 3536 грн.
Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут направлены в судебной инстанции по месту совершения правонарушения.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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