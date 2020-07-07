Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле

В течение шести дней нарушители нанесли более 23 тыс. грн убытков.
В период с 30 июня по 5 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 25 правонарушений.
Так, составлено 12 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), два - за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КУоАП) и шесть - за незаконный сбыт водных биоресурсов (ч. 1 ст. 88 -1 КУоАП).
Оформлено пять актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен, согласно которым изъято 12 единиц запрещенных орудий лова.
"В течение данного периода у нарушителей изъято 130,4 кг водных биоресурсов, 15 единиц запрещенных орудий лова и семь лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 23 179 грн. Наложено штрафов на граждан в размере 272 грн", - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.
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