07.07.2020 09:12

Сколько убытков нанесли браконьеры, посчитали в рыбоохранном патруле

В течение шести дней нарушители нанесли более 23 тыс. грн убытков.



//khr.darg.gov.ua

В период с 30 июня по 5 июля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксировали 25 правонарушений.

Так, составлено 12 протоколов за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КоАП), два - за нарушение правил рыболовства (ч. 3 ст. 85 КУоАП) и шесть - за незаконный сбыт водных биоресурсов (ч. 1 ст. 88 -1 КУоАП).



Оформлено пять актов обнаружения и изъятия имущества, владелец которого не установлен, согласно которым изъято 12 единиц запрещенных орудий лова.



"В течение данного периода у нарушителей изъято 130,4 кг водных биоресурсов, 15 единиц запрещенных орудий лова и семь лодок. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 23 179 грн. Наложено штрафов на граждан в размере 272 грн", - сообщил руководитель рыбоохранного патруля Алексей Гоголь.