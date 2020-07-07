Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах легковушка сбила велосипедиста и поехала дальше (ВИДЕО)
07.07.2020  08:23   

На Новых Домах легковушка сбила велосипедиста и поехала дальше (ВИДЕО)

Об аварии пообщили соцсети.


// Facebook

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 6 июля на улице Танкопия.

В соцсетях появилось видео с регистратора автомобиля, ставшего свидетелем ДТП.

На видео видно, как автомобиль поворачивал налево и задел ехавшего вдоль обочины велосипедиста.

«Очередной сбитый велосипедист на Танкопия. Водила даже не вышел глянуть как дела обстоят у бедолаги, просто уехал», – прокомментировал случившееся паблик ХС.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.07 Криминал и происшествия В Харькове легковушка врезалась в дерево 04.07 Криминал и происшествия Доставщик еды попал в ДТП на Салтовке (ФОТО) 03.07 Криминал и происшествия Трагическая потеря в рядах полиции Харьковщины
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 