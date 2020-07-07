На Новых Домах легковушка сбила велосипедиста и поехала дальше (ВИДЕО)

Об аварии пообщили соцсети.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 6 июля на улице Танкопия.
В соцсетях появилось видео с регистратора автомобиля, ставшего свидетелем ДТП.
На видео видно, как автомобиль поворачивал налево и задел ехавшего вдоль обочины велосипедиста.
«Очередной сбитый велосипедист на Танкопия. Водила даже не вышел глянуть как дела обстоят у бедолаги, просто уехал», – прокомментировал случившееся паблик ХС.
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