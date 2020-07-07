07.07.2020 08:02

Пожар на пшеничном поле расследуется как поджог

В результате пожара сгорело 22 гектара пшеницы.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в селе Грушеваха Барвенковского района поступило в полицию 5 июля в 22:42 от жителя села. Мужчина заявил, что горит поле с пшеницей.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС.



Полицейские установили, что указанный участок поля общей площадью 60 гектаров принадлежит жителю города Изюма.



Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.



По результатам обследования ГСЧС причиной пожара стало занесение источника огня извне.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.



В настоящее время проводятся следственные действия, сумма материального ущерба устанавливается.