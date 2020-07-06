Под Харьковом снова горят пшеничные поля

Близнюковский район: спасатели предотвратили распространение пламени на пшеничном поле
6 июля о 13:49 в Службу спасения поступила информация о возгорании на одном из фермерских полей неподалеку с. Обильное, Близнюковского района Харьковской области.
К месту происшествия немедленно прибыло 1 отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне. К тому времени в поле горела пшеница на корню площадью 10га, трава в посадке на площади около 100 кв.м.
В 14:20 пожар удалось локализовать, а в 15:00 полностью ликвидировать.
Причина пожара выясняется.
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В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
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