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06.07.2020  16:50   

Под Харьковом снова горят пшеничные поля

Близнюковский район: спасатели предотвратили распространение пламени на пшеничном поле


://kh.dsns.gov.ua

6 июля о 13:49 в Службу спасения поступила информация о возгорании на одном из фермерских полей неподалеку с. Обильное, Близнюковского района Харьковской области.

К месту происшествия немедленно прибыло 1 отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне. К тому времени в поле горела пшеница на корню площадью 10га, трава в посадке на площади около 100 кв.м.

В 14:20 пожар удалось локализовать, а в 15:00 полностью ликвидировать.

Причина пожара выясняется.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, пшеница, поля
 
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