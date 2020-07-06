06.07.2020 16:50

Под Харьковом снова горят пшеничные поля

Близнюковский район: спасатели предотвратили распространение пламени на пшеничном поле



://kh.dsns.gov.ua

6 июля о 13:49 в Службу спасения поступила информация о возгорании на одном из фермерских полей неподалеку с. Обильное, Близнюковского района Харьковской области.

К месту происшествия немедленно прибыло 1 отделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне. К тому времени в поле горела пшеница на корню площадью 10га, трава в посадке на площади около 100 кв.м.

В 14:20 пожар удалось локализовать, а в 15:00 полностью ликвидировать.

Причина пожара выясняется.