Полицейские изъяли у «черного археолога» арсенал оружия времен Второй мировой

Полицейские изъяли у 52-летнего харьковчанина арсенал оружия времен Второй мировой войны.
В июне Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области получило информацию о том, что харьковчанин занимается раскопками мест проведения боев во время Второй мировой войны, находит там разнообразное оружие, которое приводит в рабочее состояние, а затем продает.
6 июля сотрудники полиции провели обыск по месту жительства мужчины в Харькове. При обыске обнаружены две винтовки Мосина, автомат, 11 гранат, семь штык-ножей, противотанковый снаряд, три минометные бомбы, около 100 патронов различного калибра и другие запрещенные предметы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Изъятое направлено на экспертное исследование.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажность:
давление:
ветер: