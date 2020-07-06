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06.07.2020  18:58   

Полицейские изъяли у «черного археолога» арсенал оружия времен Второй мировой

Полицейские изъяли у 52-летнего харьковчанина арсенал оружия времен Второй мировой войны.


://hk.npu.gov.ua/

В июне Управление уголовного розыска ГУНП в Харьковской области получило информацию о том, что харьковчанин занимается раскопками мест проведения боев во время Второй мировой войны, находит там разнообразное оружие, которое приводит в рабочее состояние, а затем продает.

6 июля сотрудники полиции провели обыск по месту жительства мужчины в Харькове. При обыске обнаружены две винтовки Мосина, автомат, 11 гранат, семь штык-ножей, противотанковый снаряд, три минометные бомбы, около 100 патронов различного калибра и другие запрещенные предметы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Изъятое направлено на экспертное исследование.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, розыск, харьков, оружие, копатели
 
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