Сколько нарушиелей карантина выявили на Харьковщине

С начала превентивных мер полицейские Харьковщины составили 1976 протоколов за нарушение правил соблюдения карантина.
Протоколы составлены по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Полицейские составили 281 админпротокол в отношении работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 110 нарушений выявлено среди руководителей торговых учреждений питания. 25 административных протокола работники полиции составили в отношении перевозчиков, 18 - руководителей предприятий, учреждений, организаций, 155 - других физических лиц, 1387 - в отношении граждан за нарушение карантинных правил самоизоляции.
Напоминаем, что согласно санкции статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф за нарушение карантинных и санитарных требований для граждан составляет от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц - от 34 до 170 000 гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.
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