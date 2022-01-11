В Харькове любитель опасной езды чудом не устроил жуткую аварию (видео)

Появилось видео рискованной езды водителя в Харькове.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове хозяин Jaguar попрощался со своим авто из-за быстрой езды.
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Звезды во главу угла ставят конкретность и прагматизм. Берясь за дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. Может, и браться за него не стоит?
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
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