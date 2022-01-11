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11.01.2022  19:52   Дмитрий Колоней

В Харькове любитель опасной езды чудом не устроил жуткую аварию (видео)

Появилось видео рискованной езды водителя в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове появилось видео опасной езды харьковчанина. Водитель на белом легковом авто явно пересмотрел экшн-гонок. Он пролетел перед трамваем, чудом не врезавшись в него.  
 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове хозяин Jaguar попрощался со своим авто из-за быстрой езды.

Тэги:  опасная езда, нарушение, харьков, авария, пдд
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