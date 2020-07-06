06.07.2020 10:19

В Харькове легковушка врезалась в дерево

4 июля около десяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на проспекте Героев Сталинграда.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Skoda Oktavia перед изменением направления движения не убедился, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения, чем создал аварийную ситуацию автомобилю Mini Cooper, который двигаясь в попутном направлении, резко изменил направление движения и совершил наезд на препятствие - дерево.



На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП нарушение п.п. 10.1 ПДД Украины.