Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове легковушка врезалась в дерево
06.07.2020  10:19   

В Харькове легковушка врезалась в дерево

4 июля около десяти часов вечера патрульные получили сообщение о ДТП без пострадавших на проспекте Героев Сталинграда.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Skoda Oktavia перед изменением направления движения не убедился, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения, чем создал аварийную ситуацию автомобилю Mini Cooper, который двигаясь в попутном направлении, резко изменил направление движения и совершил наезд на препятствие - дерево.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП нарушение п.п. 10.1 ПДД Украины.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 Криминал и происшествия Доставщик еды попал в ДТП на Салтовке (ФОТО) 03.07 Криминал и происшествия Трагическая потеря в рядах полиции Харьковщины 03.07 Криминал и происшествия Подробности ДТП на Грековской сообщили в полиции
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 