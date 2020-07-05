На Харьковщине за незаконное пересечение госграницы задержали гражданина РФ

Инцидент произошел в Золочевском районе
4 июля пограничный наряд отдела "Золочев" недалеко от населенного пункта Сотницкий Казачок задержал гражданина без документов.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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