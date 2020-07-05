Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине за незаконное пересечение госграницы задержали гражданина РФ
05.07.2020  15:25   

На Харьковщине за незаконное пересечение госграницы задержали гражданина РФ

Инцидент произошел в Золочевском районе


://facebook.com

4 июля пограничный наряд отдела "Золочев" недалеко от населенного пункта Сотницкий Казачок задержал гражданина без документов.

По словам пограничников, он пытался незаконно пересечь границу из России в Украину. Мужчина представился гражданином РФ. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности задержанного. За незаконное пересечение границы ему грозит административная ответственность.
Тэги:  пограничник, харьков, контроль, деньги, контрабанда
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.06 Криминал и происшествия Собственник криминальной «закладки» оставил пограничникам документы и свои координаты для «контакта» (ФОТО) 24.05 Криминал и происшествия На Харьковщине интернациональный дуэт пытался тайком сбежать в Россию 14.05 Криминал и происшествия На Харьковщине схватили иностранца, который в пустом грузовом вагоне хотел выехать на Россию (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 