Главная Новости Криминал и происшествия В Новобаварский районе города Харькова спасатели ликвидировали пожар на парковке (ФОТО)
05.07.2020  14:46   

В Новобаварский районе города Харькова спасатели ликвидировали пожар на парковке (ФОТО)

5 июля в 1:39 на номер «101» поступило сообщение о возгорании легковушек на парковке у дома № 10а на ул. Титаренковский в Харькове.


://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 4 автомобиля. Горел моторный отсек и салон «Honda Accord», а также моторные отсеки автомобилей «Volkswagen Golf», «Renault Trafic» и двух автомобилей «Hyundai Tucson». Кроме того, еще в двух автомобилей Honda и КИА огнем были повреждены бамперы и фары. Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.

Спасатели на тех автомобилях где было газобаллонное оборудование, перекрыли подачу газа, а также подали на тушение огня пожарный ствол с раствором пенообразователя.

В 1:53 пожар был локализован, а в 02:10 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - поджог.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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