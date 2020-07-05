В Новобаварский районе города Харькова спасатели ликвидировали пожар на парковке (ФОТО)

5 июля в 1:39 на номер «101» поступило сообщение о возгорании легковушек на парковке у дома № 10а на ул. Титаренковский в Харькове.
К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 8 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены 4 автомобиля. Горел моторный отсек и салон «Honda Accord», а также моторные отсеки автомобилей «Volkswagen Golf», «Renault Trafic» и двух автомобилей «Hyundai Tucson». Кроме того, еще в двух автомобилей Honda и КИА огнем были повреждены бамперы и фары. Общая площадь пожара составила около 10 кв.м.
Спасатели на тех автомобилях где было газобаллонное оборудование, перекрыли подачу газа, а также подали на тушение огня пожарный ствол с раствором пенообразователя.
В 1:53 пожар был локализован, а в 02:10 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - поджог.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажность:
давление:
ветер: