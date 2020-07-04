На остановке Северной Салтовки умерла неизвестная женщина (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту смерти человека на остановке общественного транспорта.
4 июля около 11:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Гвардейцев Широнинцев обнаружено тело женщины без признаков жизни.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Тело женщины без признаков насильственной смерти направлено в морг.
Сейчас устанавливается личность погибшей и ее родственники.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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