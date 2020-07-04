Главная Новости Криминал и происшествия На остановке Северной Салтовки умерла неизвестная женщина (ФОТО)
04.07.2020  16:58   

На остановке Северной Салтовки умерла неизвестная женщина (ФОТО)

Полиция проводит проверку по факту смерти человека на остановке общественного транспорта.


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4 июля около 11:30 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Гвардейцев Широнинцев обнаружено тело женщины без признаков жизни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Тело женщины без признаков насильственной смерти направлено в морг.

Сейчас устанавливается личность погибшей и ее родственники.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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