02.07.2020 10:29

На Харьковщине организовали перевалочный пункт для террористов ИГИЛ

К 10 годам и 3 месяцам лишения свободы осуждены двое иностранцев, которые наладили канал переправки боевиков-террористов в Сирию и Ирак.



СБУ

Во время досудебного следствия установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации «Исламское государство».

Злоумышленники в 2013-2015 годах «принимали» участников ИГИЛ из республик Северного Кавказа РФ, стран Закавказья и Центральной Азии. Затем они транзитом через Украину направляли их в сирийско-иракской зоны для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ. Сообщники также обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда.



Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники постоянно координировали свои действия с руководителями «Исламского государства», которые находились в Турции и Сирии. Злоумышленники регулярно получали от них финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.



Сотрудники СБУ также установили, что в октябре 2013 года осуждении оказали финансовую и материальную поддержку боевике для подготовки и совершения террористического акта на территории одной из стран Центральной Азии.



Во время обысков по месту жительства осужденных и в их транспортных средствах правоохранители изъяли символику террористической организации «Исламское Государство», гранаты, взрывчатые вещества, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы. Также обнаружено большое количество бланков водительских прав и паспортов граждан стран Центральной Азии, РФ, ЕС и Украина, оборудование для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карточки банков различных государств.



В ходе судебного рассмотрения материалов уголовного производства задокументированная СБУ противоправная деятельность иностранцев нашла свое полное подтверждение.



По материалам СБУ суд признал злоумышленников виновными, в частности по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.



Поддержание обвинения в суде осуществляла прокуратура Харьковской области.



Справка: Действия осужденных противоречат действующему законодательству Украины. Согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999) «Исламское государство в Ираке и Леванте» (далее - «ИГИЛ») является группой, которая отделилась от международной террористической организации «Аль-Каида» и под номером QE.J.115.04 включена в перечень террористических организаций, который формируется Комитетом Совета Безопасности ООН. 29.06.2014 «ИГИЛ» была переименована в «Исламское Государство».



Согласно резолюциями Совета Безопасности ООН 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015) деятельность «Исламского государства» связана с совершением многочисленных преступных террористических актов, направленных на убийство гражданских лиц и других жертв, уничтожение имущества, а также культурных , религиозных объектов и подрыв мировой стабильности, приводит к сокрушительному гуманитарного влияния на гражданское население, вынужденного переселения миллионов людей и провоцирование межрелигиозной напряженности, совершение преступлений против человечности и международного правопорядка и тому подобное.