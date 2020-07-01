01.07.2020 17:07

Сжигая мусор, хозяйка едва не сожгла дом в ближнем пригороде Харькова

По данным ГСЧС, 30 июня в 22:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице 1-го Мая в городе Дергачи.



://kh.dsns.gov.ua

На место пожара было направлено отделение 53-Государственной пожарно-спасательной части в количестве 5 спасателей. По прибытию на место вызова огнем было уже охвачено две, вплотную расположене, деревянные хозяйственные постройки на общей площади ориентировочно 40 м.кв.

В ходе всех обстоятельств стало известно, что хозяйка домовладения сжигала мусор под одной из построек. По завершению она пошла в свой дом отдыхать, не убедившись, что пламя полностью потухло.

Также после того, как хозяйка ушла, начались сильные порывы ветра, повторно разжегшие пепелище, от чего и начался пожар.

В 23:08 пожарным удалось локализовать огонь, а в 01:08 - полностью его ликвидировать.