Главная Новости Криминал и происшествия Сжигая мусор, хозяйка едва не сожгла дом в ближнем пригороде Харькова
01.07.2020  17:07   

Сжигая мусор, хозяйка едва не сожгла дом в ближнем пригороде Харькова

По данным ГСЧС, 30 июня в 22:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице 1-го Мая в городе Дергачи.


://kh.dsns.gov.ua

На место пожара было направлено  отделение 53-Государственной пожарно-спасательной части в количестве 5 спасателей. По прибытию на место вызова огнем было уже охвачено две, вплотную расположене, деревянные хозяйственные постройки на общей площади ориентировочно 40 м.кв.

В ходе всех обстоятельств стало известно, что хозяйка домовладения сжигала мусор под одной из построек. По завершению она пошла в свой дом отдыхать, не убедившись, что пламя полностью потухло. 

Также после того, как хозяйка ушла, начались сильные порывы ветра, повторно разжегшие пепелище, от чего и начался пожар.

В 23:08 пожарным удалось локализовать огонь, а в 01:08 - полностью его ликвидировать.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Криминал и происшествия На Харьковщине неадекватный курильщик поджег девятиэтажку (ФОТО) 01.07 Криминал и происшествия Спасатели рассказали, что горело в детской поликлинике в Харькове (ФОТО) 30.06 Криминал и происшествия Под Харьковом всю ночь летнюю кухню тушили (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 