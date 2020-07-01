Сжигая мусор, хозяйка едва не сожгла дом в ближнем пригороде Харькова

По данным ГСЧС, 30 июня в 22:48 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице 1-го Мая в городе Дергачи.
На место пожара было направлено отделение 53-Государственной пожарно-спасательной части в количестве 5 спасателей. По прибытию на место вызова огнем было уже охвачено две, вплотную расположене, деревянные хозяйственные постройки на общей площади ориентировочно 40 м.кв.
В ходе всех обстоятельств стало известно, что хозяйка домовладения сжигала мусор под одной из построек. По завершению она пошла в свой дом отдыхать, не убедившись, что пламя полностью потухло.
Также после того, как хозяйка ушла, начались сильные порывы ветра, повторно разжегшие пепелище, от чего и начался пожар.
В 23:08 пожарным удалось локализовать огонь, а в 01:08 - полностью его ликвидировать.
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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