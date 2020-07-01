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01.07.2020  11:01   

Украинца в розыске задержали на Гоптовке

30 июня пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который находился в розыске.


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В пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл мужчина, 1988 года рождения.

Во время проверки документов правоохранители установили, что он находится в розыске по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 389 УК «Уклонение от наказания не связанного с лишением свободы».

Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  гоптовка, розыск, пограничники, харьков
 
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