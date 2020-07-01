Украинца в розыске задержали на Гоптовке

30 июня пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который находился в розыске.
В пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл мужчина, 1988 года рождения.
Во время проверки документов правоохранители установили, что он находится в розыске по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 389 УК «Уклонение от наказания не связанного с лишением свободы».
Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
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Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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