01.07.2020 11:01

Украинца в розыске задержали на Гоптовке

30 июня пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Украины, который находился в розыске.



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В пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл мужчина, 1988 года рождения.

Во время проверки документов правоохранители установили, что он находится в розыске по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 389 УК «Уклонение от наказания не связанного с лишением свободы».



Для принятия дальнейшего правового решения гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.